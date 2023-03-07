российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 16:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Лавина перекрыла южный участок Транскама в Южной Осетии

Лавина сошла на участок Транскавказской автомагистрали в селе Южной Осетии. На место вызвали дорожные службы для расчистки трассы от снега.

«На южном участке Транскавказской автомагистрали, в селе Багиата Дзауского района сошла лавина. Дорожные службы приступили к расчистке трассы», – сообщило МЧС Республики Южной Осетии.

Информацию о пострадавших не поступала.

В МЧС предупредили, что опасность схода лавин сохраняется из-за потепления. Склоны вокруг трассы накопили много снега, который может становится тяжелым и сползает на дорогу.

«Как только работы завершатся, дорожное движение будет возобновлено», – добавили в ведомстве. Предположительно, дорогу откроют до конца дня.

Цхинвал, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,