В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке, 38

Экстренные службы по Москве во вторник, 7 марта, сообщили, что на третьем этаже административного здания ГУ МВД на Петровке, 38 возник пожар, – сообщает РИА Новости.

Согласно информации главка МЧС России, сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, 38, строение 5 поступило в 18:13.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», – сообщил собеседник агентства.

Представитель столичных экстренных служб также сказал:«Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже. До прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно. Горение строительных принадлежностей и отделки происходит на третьем этаже. Сведений о пострадавших нет».

Москва, Иван Бабурин

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