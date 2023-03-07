Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 миллиардов долларов

Представитель программы развития ООН в Турции Луиза Уинтон во вторник, 7 марта, заявила, что ущерб Турции, причиненный землетрясением, произошедшим 6 февраля, может превысить 100 миллиардов долларов, – сообщает Reuters.

В ходе своего выступления Уинтон сказала: «Из расчетов, проведенных на сегодняшний день, ясно, что сумма ущерба, представленная правительством и подтвержденная международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов. Это предварительная сумма ущерба и она охватывает только Турцию. Мы используем ее как базовые цифры для конференции доноров по мобилизации средств для пострадавших от землетрясения, которая пройдет 16 марта в Брюсселе.

Ранее Forbes со ссылкой на отчет Всемирного банка сообщал, что ущерб от двух мощных землетрясений, произошедших на юге Турции 6 февраля, превышает $34 млрд, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году.

Напомним, количество погибших в результате землетрясений в Турции, составило 46 104 человека, а 1,25 млн. граждан временно остались без крова.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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