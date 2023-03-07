На фоне беспорядков в Тбилиси президент Грузии отменила встречи в ООН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 7 марта, отменила все назначенные встречи в ООН из-за акции протеста в Тбилиси по поводу принятия в первом чтении закона об иноагентах, – сообщают СМИ.

В пресс-службе глав Грузии сообщили: «Президент отменяет все запланированные на сегодня встречи в ООН и готовится обратиться к населению».

СМИ сообщают, что спецназ, оттесняя манифестантов от входа в грузинский парламент, применил водомет и использовал слезоточивый газ. При этом протестующие продолжают оставаться на площади перед парламентом, стычки продолжаются, полиция продолжает применять спецсредства. В частности, телеканал RTVI передает, что в грузинский спецназ начали забрасывать «коктейлями Молотова», полиция в ответ применяет водометы. Информагентство SputnikGeorgia сообщает, что началась эвакуация депутатов из здания парламента Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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