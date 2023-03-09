Житель Нижневартовска взял в заложники трехлетнего сына

44-летний житель ХМАО взял в заложники трехлетнего сына и угрожал убийством. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Мужчина закрылся в квартире с ребенком и заявил, что вооружен, а также угрожал убить мальчика и покончить с собой, если правоохранители попытаются вскрыть дверь.

Силовики вели переговоры с преступником. В это время мужчина выходил на балкон и сделал несколько выстрелов в воздух. Было принято решение эвакуировать жильцов дома, их проводили в пункты временного размещения.

В результате переговоров правоохранителям удалось уговорить злоумышленника сдаться, он задержан. Сейчас с ним работают следователи, устанавливаются мотивы преступления.

Отмечается, что ребенка освободили, малыш не пострадал, его передадут матери.

Нижневартовск, Зоя Осколкова

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