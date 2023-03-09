Взрыв бытового газа разрушил несколько квартир в Чите

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Чите Забайкальского края. Два человека пострадали, спасатели эвакуируют из пострадавшего подъезда людей. Сохраняется опасность повторного взрыва.

Инцидент случился в квартире верхнего этажа в многоэтажке поселка Антипиха. Взрыв был такой силы, что внешняя стена осыпалась в нескольких квартирах, крыша провалилась, в некоторых квартирах соседнего дома выбило стекла. Обломки частично упали на припаркованную рядом с домом машину. Повреждения хорошо видны на фото и видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях.

«В результате взрыва бытового газа в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей. Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники», – рассказали в краевом главке МЧС.

Эвакуировано 11 человек, в их числе двое детей. Пока известно о двух пострадавших с легкими травмами, данных о погибших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. На месте работают шесть бригад скорой помощи.

Специалисты Следственного комитета и прокуратура начали проверку. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр ЖКЖ региона Алексей Головинкин выехали на место происшествия.

Предварительно, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Телеграм-канал Babr Mash со слов очевидцев сообщил, что сегодня в доме проводили испытательную подачу газа по централизованной системе. До этого жильцы два года добивались, чтобы их перевели на общее газоснабжение и избавили от опасных газовых баллонов.

Чита, Наталья Рязанова

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