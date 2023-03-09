В Бурятии подросток устроил ДТП и сбил ребенка

В Улан-Удэ 16-летний школьник за рулем устроил аварию и сбил ребенка. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло сегодня утром. Подросток без спроса взял ключи от машины у родственницы и поехал кататься. Он не справился с управлением, столкнулся с микроавтобусом и легковушкой. От удара автомобиль откинуло на остановку, где он налетел на 12-летнего мальчика, ожидающего автобуса.

Пострадавшего с множественными травмами доставили в детскую больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

Виноватого в аварии подростка увезли в отделении полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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