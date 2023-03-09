В Италии произошло землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в четверг, 9 марта, сообщил, что в 15.05 по местному времени (18.05 мск.) в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6, – передает агентство ANSA.



Агентство со ссылкой на EMSC сообщает, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, его эпицентр находился в административном центре области Умбрия в 21 км к северу от города Перуджа. Толчки ощущались в нескольких районах города. О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.



Рим, Иван Бабурин

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