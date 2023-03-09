Все готовившие покушение на главу Приднестровья имеют отношение к СБУ

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в четверг, 9 марта, заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта в Приднестровье имеют отношение к Службе безопасности Украины (СБУ), – сообщает телеканал RT.

В видеообращении, размещенном в Telegram-канале RT, Красносельский говорит: «Террористическую сеть организовали люди, прибывшие под видом беженцев с Украины. Ее удалось полностью обезвредить. Власти сейчас ищут соучастников, которые оказывали содействие этой группе. Приднестровье призовет всех членов СБ ООН разобраться в подготовке Украиной теракта в Тирасполе, а также попросит обеспечить безопасность».

Ранее сегодня стало известно, что в Приднестровье утром 9 марта было предотвращено покушение на главу Приднестровья. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль Land Rover, начиненный 8 кг гексогена и поражающими элементами на перекрёстке одной из центральных улиц Тирасполя. В результате проведенной операции спецслужбы Приднестровской республики задержали шесть человек, пятеро из которых оказались гражданами Украины.

Тирасполь, Иван Бабурин

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