В результате теракта в столице Израиля пострадали пять человек

В центре Тель-Авива вечером в четверг, 9 марта, на одной из самых оживленных улиц возле ресторана вооруженный человек открыл стрельбу по прохожим, в результате чего три человека были ранены, еще двое оказались в состоянии шока, – сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что в хирургическим отделении больницы «Ихилов» сообщили, что с места теракта в приемное отделение были доставлены пять человек, из которых двое не были ранены, но нуждались в помощи для выхода из шокового состояния. Состояние одного из раненых критическое. Существуют серьезные опасения за его жизнь. Состояние еще одного раненого оценивается как тяжелое. Еще один человек поступил в больницу с ранением средней тяжести.

Агентство Newsru.co.il. со ссылкой на свидетелей сообщает, что террорист, ранив двух человек, побежал в сторону бульвара Бен-Гурион, продолжая стрелять, где был нейтрализован сотрудниками полиции.

В свою очередь, начальник полиции округа Ами Эшед в Тель-Авиве сообщил, что террорист был ликвидирован двумя сотрудниками полиции.

«По предварительной информации, нападавших было двое. Один из них нейтрализован, второй, вероятно, скрылся с места происшествия. Полиция начала розыскные мероприятия», – сообщает телеканал «Кан 11»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в Риме, в своем Telegram-канале написал: «Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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