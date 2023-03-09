В Германии в результате стрельбы убиты шесть человек

В Гамбурге в районе Альстердорфе в результате стрельбы у центра религиозной секты «Свидетели Иеговы»* в четверг, 9 марта, около 21:00 по местному времени были убиты, как минимум, шесть человек, – передает Hamburger Morgenpost и Bild.

Изданиясообщают, что «убито минимум шесть человек, много раненых, в том числе тяжело. Нападавшие пока не задержаны, им удалось скрыться. На место происшествия прибыли и работают спасатели и полиция».

Несколько позже в Hamburger Morgenpost уточнили, что помимо шести погибших, в результате стрельбы ранены не менее 24 человек, из них семь в тяжелом состоянии.

«Ситуация на текущий момент неясна. По меньшей мере шесть человек мертвы, семь получили тяжелые ранения и 17 – легкие», – говорится в сообщении издания.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

Гамбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»