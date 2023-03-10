Освобожден заложник, которого в тюменском магазине удерживал мужчина с ножом

В Тюмени мужчина захватил заложника в магазине, угрожая ему ножом. Об этом сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии. В ходе спецоперации силовики освободили заложника. Злоумышленник задержан. По данным полиции, им оказался ранее судимый житель Тюмени.
Около двух часов ночи в полицию обратились граждане, сообщив, что по улице Александра Протозанова неизвестный в круглосуточном магазине удерживает администратора торговой организации, угрожая применить нож.
Территорию незамедлительно оцепили бойцы Росгвардии и полиции, на место происшествия прибыло руководство и сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По информации областного полицейского главка, следственный отдел ОП №7 УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ «Захват заложника». Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Тюмень, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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