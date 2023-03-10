В подсобных хозяйствах ДНР выявлена чума свиней

Врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 10 марта, своим распоряжением объявил карантин в 15 подсобных хозяйствах и предприятиях в связи с выявлением африканской чумы свиней, – передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

В сообщении агентства, в частности, говорится, что «на официальном сайте главы ДНР 10 марта опубликовано распоряжение № 42, согласно которому решением временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина объявлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС)»

Сообщается также, что карантин объявлен в 15 подсобных хозяйствах и аграрных предприятиях города Тельманово и села Гранитное, а также на территории свалки твердых бытовых отходов в населенном пункте Луково Тельмановского района. В Старобешевском районе на карантин переведено одно Подсобное хозяйство и охотничьи угодья в населеннном пункте Новоселовка переведены на карантин в Старобешевском районе.

«Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на территории исправительной колонии в городе Кировское на востоке ДНР», – говорится в публикации ДАН.

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»