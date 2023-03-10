Более 20 бельгийцев пострадали от утечки химикатов

Власти Бельгии в пятницу, 10 марта, заявили, что из-за утечки токсичных отходов пострадали 23 человека. Все они были госпитализированы в больницы Эно в Валлонии, – сообщает The Brussels Times.

В сообщении, распространенном бельгийскими властями говорится: «В общей сложности 23 человека были направлены в больницы в регионе Хеппиньи. Серьезный химический ожог получили два человека, их отправили на скорой помощи в госпиатль».

«На промышленной площадке в Хеппиньи произошла утечка двух токсичных продуктов. 15 пожарных прибыли на промышленную площадку в Хеппиньи и остановили утечку. Пожарные обезвредили опасные химикаты», – пишет The Brussels Times со ссылкой на спасателей.

Брюссель, Иван Бабурин

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