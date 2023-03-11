Работник фермы на Кубани нашел две бомбы в тюках сена, одна из них взорвалась

В селе Шедок Краснодарского края сотрудник фермы обнаружил два самодельных взрывных устройства в тюках сена во время кормления коров. Одно из них сдетонировало, сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, работник фермы зашел в крытый ангар, чтобы забрать сено, и при разматывании тюков заметил две литровые бутылки с зажигательной смесью. К бутылкам металлической проволокой были прикреплены газовые баллончики от сифона.

Одна из самодельных бомб сдетонировала, к счастью, обошлось без пострадавших.

На место инцидента вызвали правоохранителей. Они обезвредили второе СВУ и вместе с другими изъятыми с места происшествия предметами направили его на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова

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