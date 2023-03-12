Вертолет аварийно сел в Красноярском крае из-за срезанного болта на шасси

В Красноярском крае вертолет совершил аварийную посадку из-за срезанного болта на шасси. На борту находились три человека, обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем умышленно повредил воздушное судно. Об инциденте сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, вертолет аварийно сел на территории Ванкорского нефтегазового месторождения, на одном из производственных участков. Во время приземления винтокрылая машина сломала шасси. «Позже экипаж обнаружил, что поломка произошла не просто так – на стойке шасси кем-то был специально срезан болт», – говорится в сообщении.

Инцидентом занялась полиция. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, повредившего вертолет.

Красноярск, Наталья Петрова

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