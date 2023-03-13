На Алтае легковушка врезалась в остановку, один человек погиб

В Алтайском крае легковой автомобиль врезался в остановку и сбил ожидавших транспорт людей. Один человек погиб, еще одна пострадавшая госпитализирована.

ДТП произошло на втором километре автодороги город Новоалтайск – поселок Новогорский. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на остановку общественного транспорта.

«Мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, еще одна гражданка с множественными травмами госпитализирована. Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия», – говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя.

Барнаул, Зоя Осколкова

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