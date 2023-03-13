В Уфе ветром сдуло купол минарета

ГУ МЧС по республике Башкортостан в понедельник, 13 марта, сообщило, что с минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева из-за порыва ветра упал купол, – передают СМИ.

В сообщении экстренных служб по Башкирии, в частности, говорится: «В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети «Ар-Рахим». На место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается».

«В понедельник, 13 марта, в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду», – сообщали в метеослужбе Башкирии.

Уфа, Иван Бабурин

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