В Запорожской области обнаружили схрон с почти 70 танковыми снарядами

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 13 марта, сообщил, что в регионе обнаружен схрон с 69 танковыми снарядами.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «На Запорожье обнаружен схрон с 69 танковыми снарядами. Сотрудники полиции при проведении профилактического мероприятия во время обхода жилого сектора в селе Озёрное Весёловского района Запорожской области недалеко от окраины поселения обнаружили в заросшей камышом балке замаскированный схрон».

«В оборудованном тайнике находились 52 танковых осколочно-фугасных снаряда калибром 125 мм, 17 кумулятивных танковых снарядов калибром 125 мм и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам калибром 125 мм. Обнаруженный арсенал изъят и направлен на экспертизу», – уточнил член главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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