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Вторник, 14 марта 2023, 15:04 мск

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В Альпах погиб внук основателя торговой сети «Ашан»

Во французских Альпах погиб Гийом Мюлье, член семьи, владеющей ритейлером Ашан. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной в долине Морьен в департаменте Савойя. От полученных травм мужчина погиб на месте, остальные участники были спасены.

Накануне в долине Морьен сошли сразу две лавины. При этом сохраняется повышенный риск лавинной опасности из-за сильных снегопадов в горах. По данным спасателей, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы и обрушился на лыжников, поднимавшихся по склону.

Гийом Мюлье был внуком Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам Гийом также был бизнесменом, он основал и возглавлял аналитическую компанию Dimo Software.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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