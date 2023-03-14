В Мелитополе злоумышленники подорвали автомобиль

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 14 марта, сообщил, что в Мелитополи неизвестные подорвали автомобиль.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Около 18:40 в городе был слышен громкий объемный взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются. … Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова. На месте взрыва работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются. Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области».

«По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – добавил член главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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