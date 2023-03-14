Во время празднования «огненной среды» в Иране погибли 17 человек, еще более 700 пострадали

В Иране во время празднования Чахаршанбе-Сури («огненной среды») в ночь на последнюю среду персидского года с 14 на 15 марта погибли не менее 17 человек, – сообщает местное агентство Tasnim.
Агентство со ссылкой медицинские службы пишет, что во время празднования с разведением костров на улицах и применением пиротехники по состоянию на вечер вторника, 14 марта, погибли не менее 17 человек. Число пострадавших составляет 714 человек по всей стране, более 130 из них были госпитализированы, восемь находятся в реанимации, у некоторых были ампутированы конечности.
В Иране во время празднования Чахаршанбе-Сури по традиции люди прыгают через костер, а также используют пиротехнику. В 2022 году в ночь на «огненную среду» в стране пострадали более 1,5 тысячи человек.
Тегеран, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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