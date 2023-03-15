В Кузбассе нашли тело пропавшего пять дней назад подростка

Пропавшего пять дней назад подростка нашли мертвым в промзоне города Белово в Кузбассе. Следователи подозревают убийство, тело передадут экспертам для установления причины смерти, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области.

Подросток жил под опекой бабушки, поскольку его родители умерли. 10 марта он ушел из дома, но вечером не вернулся. Женщина несколько дней пыталась сама найти внука, а 14 марта пришла за помощью в полицию.

«15 марта в промышленной зоне у заброшенных построек в Белово было обнаружено тело мальчика без видимых телесных повреждений. Учитывая, что несовершеннолетний более четырех суток отсутствовал дома, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – пояснили в ведомстве.

Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти подростка.

В Екатеринбурге пропавшего вечером подростка наутро нашли погибшим.

Белово, Наталья Рязанова

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