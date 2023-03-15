Под Волгоградом дети отравились таблетками во время игры в доктора

В Волгоградской области малолетние брат и сестра отравились лекарствами, когда играли в доктора. Об этом сообщает региональное управление МВД.

37-летняя женщина воспитывает четверых детей, однако часто оставляет их без присмотра и употребляет алкогольные напитки. В один из таких дней девятилетний мальчик и его семилетняя сестра играли в доктора.

Дети взяли хранившиеся в свободном доступе сильнодействующие таблетки и приняли их. В результате оба малыша потеряли сознание и были госпитализированы.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Всех детей после случившегося изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. В данный момент решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Волгоград, Зоя Осколкова

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