Пьяный кировчанин открыл стрельбу из окна квартиры

Житель города Вятские Поляны в Кировской области открыл стрельбу из окна своей квартиры. Мужчина владеет двумя охотничьими ружьями, из которых палит по улице и по лестничной площадке через дверь. Полиция оцепила опасную зону.

Днем 15 марта в Вятских Полянах раздались выстрелы. Очевидцы сняли на видео, как из окна квартиры на верхнем этаже появляется ствол ружья. Полиция и Росгвардия быстро прибыли на место и оцепили территорию вокруг дома. Прокуратура области опубликовала в соцсети фотографию двери в квартиру подозреваемого. На фото видно, что металлическая дверь дважды прострелена изнутри.

Оказалось, 47-летний мужчина повел себя неадекватно, потому что крепко выпил после 16 лет отказа от спиртного, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Других людей в квартире нет. 16 лет не пил, развязался, организм среагировал неадекватно. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет», – написал глава региона в телеграм-канале.

Один из выстрелов попал в грудь сотруднику Росгвардии, но тот не пострадал благодаря бронежилету. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Правоохранители ждут СОБР, чтобы обезоружить мужчину и задержать. Пока они продолжают переговоры с подозреваемым, но тот не соглашается отдать оружие.

По данным телеграм-канала SHOT, стрелок с женой накануне были у врача и узнали об опухоли в голове мужчины. Вчера он и выпил впервые после долгого перерыва. Жена подозреваемого была уверена, что утром муж отправится на работу.

Вятские Поляны, Наталья Рязанова

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