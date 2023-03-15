Оренбуржец получил пожизненное за изнасилование и убийство трех студенток

Оренбургский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю города Гай Александру Лазареву, обвиняемому в изнасиловании и убийстве трех студенток в возрасте от 17 до 20 лет. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал Лазарева виновным по шести статьям УК РФ: «Убийство», «Изнасилование», «Насильственных действиях сексуального характера», «Незаконное проникновение в жилище», «Неправомерное завладение автомобилем», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба».

Согласно материалам суда и следствия, в ночь на 30 сентября 2021 год фигурант, вооружившись ножом, проник через незапертую дверь в квартиру в городе Гай, где проживали три ранее ему незнакомые девушки в возрасте от 17 до 20 лет. Его будущие жертвы учились в филиале Орского медицинского колледжа.

Обвиняемый изнасиловал студенток, а затем нанес каждой множественные ножевые ранения. После этого он поджег квартиру, в которой было совершено преступление.

Спустя несколько дней Лазарев пытался скрыться в Орске на угнанном автомобиле, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

В ходе расследования резонансного преступления сыщики также установили, что фигурант надругался над жительницей города Гай в августе 2021 года.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Оренбург, Наталья Петрова

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