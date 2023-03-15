В Вене предупредили об угрозе нападений на церкви со стороны исламистов

Федеральная полиция Австрии в среду, 15 марта, выступила с предупреждением об угрозе нападения исламистов на церкви в столице страны – Вене, -сообщает Associated Press.

В заявлении, распространенном австрийскими силовиками, в частности, говорится: «Зафиксирована угроза нападения на христианские церкви в Вене. Это касается также и религиозных мест поклонения других конфессий. В качестве меры предосторожности некоторые места взяты под охрану полиции».

Вена, Иван Бабурин

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