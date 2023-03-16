МАГАТЭ бьет тревогу: в Ливии пропали 2,5 тонн урана

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили пропажу около 2,5 тонны урана с ливийского ядерного объекта, который не находится под контролем властей. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.

14 марта в ходе проверки инспекторы МАГАТЭ выявили отсутствие 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению ливийских властей, должны были находиться там.

Отмечается, что проверку изначально запланировали за 2022 год, но отложили из-за ситуации с безопасностью в регионе, отметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ проведет расследование для выяснения обстоятельств вывоза урана и его местонахождения. Гросси обеспокоен возможными последствиями случившегося для ядерной безопасности.

В 2003 году Ливия во главе с Муаммаром Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия. С 2011 года, когда был убит Каддафи, в стране продолжается политический кризис.

Москва, Наталья Петрова

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