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Четверг, 16 марта 2023, 10:44 мск

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В Барнауле нашли несколько капканов возле детской площадки

В Барнауле местные жители обнаружили несколько взведенных капканов вокруг детской площадки. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

В один из капканов в поселке Бельмесево попала собака. Прохожие помогли животному выбраться, осмотрели территорию и обнаружили еще несколько ловушек.

По словам очевидцев, капканы стоят в опасной близости от площадки, на которой играют дети. Судя по виду, ловушки рассчитаны на крупных животных, например, медведей.

Местные жители намерены обратиться в полицию, чтобы правоохранители выяснили, кто расставил капканы, угрожающие безопасности детей.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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