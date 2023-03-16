В Чувашии учитель ОБЖ хранил более 200 патронов в кабинете школы

В Чувашии преподаватель безопасности жизнедеятельности хранил в кабинете школы 205 патронов.

Как стало известно РЕН ТВ, 55-летний учитель держал патроны в сейфе в кабинете образовательного учреждения. Мужчина добровольно сдал боеприпасы в правоохранительные органы.

Отмечается, что по результатам экспертизы 120 патронов были исправны и годились для стрельбы из охотничьего или спортивного оружия.

При этом огнестрельного оружия у преподавателя не было.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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