В Чувашии учитель ОБЖ хранил более 200 патронов в кабинете школы

В Чувашии преподаватель безопасности жизнедеятельности хранил в кабинете школы 205 патронов.
Как стало известно РЕН ТВ, 55-летний учитель держал патроны в сейфе в кабинете образовательного учреждения. Мужчина добровольно сдал боеприпасы в правоохранительные органы.
Отмечается, что по результатам экспертизы 120 патронов были исправны и годились для стрельбы из охотничьего или спортивного оружия.
При этом огнестрельного оружия у преподавателя не было.
Чебоксары, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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