Вандал пытался устроить пожар на братской могиле на Мамаевом кургане

В Волгограде 27-летний местный житель пытался устроить пожар на территории памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве – Мамаевом кургане. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Мотоциклист объехал шлагбаум и проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия. «Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство», – сообщили в региональном управлении СКР.

Остановил злоумышленника сотрудник полиции. Вандал попытался скрыться, но был задержан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 243 УК РФ (покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации). Мотивы фигуранта устанавливаются.

Волгоград, Зоя Осколкова

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