Вторая за день железнодорожная авария произошла в США

Департамент экологии США в четверг, 16 марта, сообщил, что в Вашингтоне с рельсов сошел грузовой поезд, в результате чего на землю вылилось несколько тысяч литров дизеля, – передает RT.

В сообщении экологической службы США говорится: «В результате аварии с грузовым поездом более 22 тыс. л дизеля вылилось на землю. На месте работают спасатели, устраняют разлив топлива. Пострадавших нет».

Отметим, что ранее сегодня The New York Times со ссылкой на местные власти сообщила что в штате Аризона, недалеко от границы с Калифорнией и Невадой, произошла авария поезда, перевозившего опасные вещества.

Напомним, что в начале февраля в штате Огайо авария грузового поезда стала причиной экологической катастрофы в регионе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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