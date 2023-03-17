В Башкирии в многоэтажке взорвался газ

В городе Нефтекамске рано утром произошел взрыв газовоздушной смеси. Жильцов эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на улице Дорожная. «В однушке вынесло все окна, огнем повредило натяжной потолок и стены», – сообщает телеграм-канал Shot.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в результате взрыва никто не пострадал. К ликвидации последствий привлекались 27 человек и 14 единиц техники.

Жильцов эвакуировали, для них подготовлен пункт временного размещения.

Специалисты оценят состояние дома и примут решение о том, когда людям можно будет вернуться в свои квартиры.

Уфа, Зоя Осколкова

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