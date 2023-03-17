Летевший из Якутска «Боинг» экстренно сел в Новосибирске из-за неполадки

В аэропорту Новосибирска утром 17 марта аварийно приземлился самолет «Боинг» авиакомпании «Якутия» со 145 пассажирами на борту.

Лайнер выполнял рейс Якутск – Новосибирск. Экипаж сообщил о технических неполадках и запросил экстренную посадку. Причиной аварийной посадки стала рассогласование закрылок, сообщают «Известия». Посадка прошла благополучно. Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме.

Новосибирск, Наталья Петрова

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