Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП, проводится проверка

В Якутии самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» столкнулся с опорой линии электропередачи после посадки в поселке Белая Гора. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Обошлось без пострадавших. По факту инцидента проводится проверка.

По данным ведомства, 17 марта около 12:20 по местному времени Ан-24, выполнявшее рейс Якутск – Белая Гора, при выруливании на взлетно-посадочной полосе на место стоянки «допустило столкновение правого крыла самолета с опорой линии электропередачи».

На борту самолета находились четыре экипажа и 14 пассажиров. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Якутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»