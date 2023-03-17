На Кубани подросток случайно выстрелил в брата-близнеца

В Краснодарском крае 16-летний подросток выстрелил в брата из пневматической винтовки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Братья вышли из дома, чтобы покормить домашних животных. В этот момент во двор забежала чужая собака и попыталась поймать курицу. Один из мальчиков взял пневматическое ружье и сделал выстрел, чтобы отпугнуть пса.
Пуля пролетела мимо и попала в курятник, где в тот момент находился второй подросток.
Мальчика отвезли в больницу, где хирурги извлекли пулю. По словам врачей, угрозы жизни пострадавшего нет.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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