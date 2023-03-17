В Оренбургской области школьник случайно выстрелил в себя из пневматики

В Оренбургской области школьник стрелял из пневматической винтовки и случайно ранил себя. Правоохранительные органы проводят проверку.
Инцидент произошел в Александровском районе. Мальчик упражнялся в стрельбе на заднем дворе дома. «Во время перезарядки, уперев винтовку себе в живот, случайно нажал на спусковой крючок, отчего произошел выстрел», – сообщает областное управление МВД.
Пострадавшего госпитализировали с травмой брюшной полости.
«В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит дать правовую оценку действиям родителей подростка», – говорится в сообщении.
Оренбург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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