Участники российской экспедиции потерпели бедствие в Чили

В Чили из-за поломки судна пришлось эвакуировать участников российской экспедиции. Об этом сами путешественники сообщили в своем телеграм-канале.

Россияне совершали кругосветное плавание на тримаране. У судна сломалось рулевое управление. Мореплаватели связались с руководителем берегового штаба, была организована спасательная операция.

К эвакуации привлекли бразильский борт, направлявшийся в сторону берега. Участников экспедиции забрали с места аварии, а тримаран взяли на буксир. Дальше будет решаться вопрос о ремонте и продолжении путешествия.

Кругосветная экспедиция по пути великих русских мореплавателей при поддержке президентского фонда культурных инициатив стартовала летом 2021 года из Кронштадта. С тех пор участники столкнулись с множеством технических трудностей, тримаран приходилось чинить практически на каждой остановке.

Берлин, Зоя Осколкова

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