Шесть человек пострадали из-за утечки хлора в Иркутской области

На промышленном предприятии в Братске Иркутской области произошла утечка хлора. По уточненным данным, пострадали шесть человек.

Выброс двуокиси хлора произошел накануне вечером. В настоящее время утечка устранена, предприятие работает в штатном режиме, сообщили в региональном управлении СКР.

В Министерстве здравоохранения региона уточнили, что в результате аварии пострадали шесть человек. Четверо госпитализированы, двое находятся на амбулаторном лечении, передает ТАСС.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Ход проверки контролирует прокуратура.

Иркутск, Зоя Осколкова

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