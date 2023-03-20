Грузовик протаранил иномарку в Архангельской области: погибли 4 человека

В Архангельской области грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье на 656 км федеральной трассы А-215 неподалеку от поворота на поселок Летнеозерский.

Водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского районавыехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Архангельской области

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок – 6 летняя девочка – получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства автоаварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По этой статье предусматривается наказание до семи лет лишения свободы.

Архангельск, Наталья Петрова

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