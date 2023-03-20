В Колумбии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

В Колумбии разбился военный вертолет. По последним данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила администрация президента страны Густаво Петро.
Вертолет колумбийской армии выполнял задачи по снабжению. Авария произошла в районе города Кибдо, столицы департамента Чоко.
На борту в момент крушения находились капитан Эктор Херес, лейтенант Джульета Гарсия, сержанты Джон Ороско и Рубен Легисамон.
На месте работают спасательные службы. Проводится расследование причин произошедшего.
Богота, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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