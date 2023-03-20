В Башкирии пешехода переехали пять автомобилей

Жителя Башкирии сбил автомобиль, а затем его переехали еще четыре машины. Об этом сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 213 км автодороги Уфа-Оренбург. 62-летний водитель на внедорожнике сбил 34-летнего жителя Оренбургской области.

«После наезда мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей», – написал Севастьянов в своем телеграм-канале. От полученных травм пешеход скончался на месте.

«Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», – добавил начальник ГИБДД региона.

Уфа, Зоя Осколкова

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