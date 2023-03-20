Под Саратовом задержали двух мужчин за попытку диверсии на железной дороге

В Саратовской области двое мужчин поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях. Подозреваемых задержали.

Неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний помощник нашли в Telegram объявление о подработке, им предложили испортить имущество на железной дороге и получить за это вознаграждение.

Диверсанты вскрыли шкафы, где находилось оборудование для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров на перегоне Зоринский – Трофимовский-2 в Ленинском районе Саратова, и подожгли их. Как уточнили в полиции, несмотря на выведение шкафов из строя, движение поездов не прекращалось.

Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

Саратов, Зоя Осколкова

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