В Сочи ученик принес в школу электрошокер и ударил током одноклассника

В Сочи мальчик принес в школу электрошокер и ударил током одноклассника. Пострадавшему ученику пришлось обратиться к медикам.

Инцидент произошел в школе №59, сообщает телеграм-канал Kub Mash. Семиклассник баловался с приятелями на перемене электрошокером, который принес с собой. Один из детей получил удар током в живот, другой в плечо.

Вечером один из них почувствовал боли в области сердца и рассказал о произошедшем родителям, которые отвезли сына в больницу.

У мальчика диагностировали анемию и нарушение сердечного ритма. Теперь ему необходимо наблюдение кардиолога и невролога.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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