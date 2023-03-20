На Волге четыре человека погибли, провалившись под лед

В Ярославской области пять человек провалились под лед на реке Волге. Четверо погибли. Об этом сообщила районная администрация.
Инцидент произошел ночью неподалеку от села Диево-Городище. Пять человек провалились под лед. По предварительным данным, все они приехали из Москвы и Тверской области на дачу.
Двоих вытащили из воды спасатели. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.
Тем временем, тела еще троих провалившихся пока не найдены, их поиски продолжаются.
Ярославль, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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