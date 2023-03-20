Более 20 человек застряли на канатной дороге на курорте «Шерегеш»

Движение по канатной дороге на курорте «Шерегеш» внезапно остановилось, когда на ней находились туристы. Ребенок и 23 взрослых застряли в воздухе, пока не подоспели специалисты, рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

«Произошла аварийная остановка подвесной пассажирской канатной дороги. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда совместно с работниками канатной дороги при помощи специального снаряжения, оборудования и техники провели эвакуацию гостей курорта и доставили в безопасное место», – пояснили в учреждении.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что ни в момент внезапной остановки канатной дороги, ни во время эвакуации никто не пострадал. Ведомство начало проверку инцидента и намерено оценить соблюдение требований законодательства к эксплуатации подъемника. Пока причина остановки канатной дороги не уточняется.

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