На Кавказе задержали фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей

Оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые производили подделки в промышленном масштабе. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Сначала поддельные купюры обнаружили у задержанной 65-летней жительницы Ставрополья. У женщины нашли пятитысячные купюры в общей сложности на сумму 6,5 млн рублей.

В ходе следствия была раскрыта преступная группа, действовавшая в Ростовской области, Ингушетии и Дагестане. Силовики задержали еще восемь человек и изъяли поддельную наличность на миллионы рублей.

Кроме того, во время оперативных мероприятий сотрудники ФСБ нашли печатный станок с клише под 100-долларовые купюры и три типографских листа с уже напечатанными банкнотами. Там же было оборудование для нанесения всех степеней защиты.

Возбуждены сразу несколько уголовных дел, расследование продолжается.

Махачкала, Зоя Осколкова

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