Браконьеры расстреляли стадо оленей на территории Алтайского заповедника

Сотрудники Алтайского заповедника обнаружили следы преступлений браконьеров во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя. Злоумышленники застрелили почти целое стадо.

«Участники экспедиции обнаружили следы браконьерской охоты в 5 километрах от границы с Республикой Тыва. На месте были найдены 2 туши северного оленя и останки еще от 3 добытых животных: снятые шкуры (камус) в количестве 20 штук, трубчатые кости, копыта», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте заповедника.

Предположительно, браконьеры приехали на снегоходе со стороны Тывы. Северные олени доверчивы к людям, чем и воспользовались нарушители и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте.

Сотрудники заповедника зафиксировали нарушение и передали материалы в правоохранительные органы, которые займутся розыском преступников.

Барнаул, Зоя Осколкова

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