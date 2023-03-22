Младенца искупали до ожогов в роддоме в Хабаровском крае, проводится проверка

В Хабаровском крае правоохранительные органы проводят проверку по факту получения младенцем ожога в роддоме. Прокуратура поставила проведение проверки на контроль, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

«Николаевским-на-Амуре городским прокурором организован контроль за ходом и результатами проверки сотрудниками правоохранительных органов информации о получении новорожденным ребенком ожога в городе Николаевске-на-Амуре, размещенной в сети Интернет», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что новорожденный получил ожоги в роддоме Николаевска-на-Амуре. Отмечалось, что медсестра искупала младенца в слишком горячей воде, что привело к образованию сильного ожога.

Хабаровск, Наталья Петрова

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