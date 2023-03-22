В Таиланде задержали россиянина с просроченной на три года визой

В Таиланде задержали гражданина России, который пробыл в стране на 993 дня дольше срока, предусмотренного визой. Об этом сообщила газета The Phuket Express со ссылкой на полицию.

34-летний россиянин был арестован на тайском острове Пханган. Нарушителя выявили во время операции по пресечению визовых преступлений, в ходе которой стражи порядка Таиланда проводят ряд облав и патрулей. Полицейские вправе проводить выборочные проверки загранпаспортов туристов.

Российского гражданина доставили в полицейский участок Пхангана, где ему предъявлены обвинения в нарушении иммиграционных правил. Теперь россиянин ожидает депортации.

Бангкок, Зоя Осколкова

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